Duhovnika, ki je dovolil Sabrini Carpenter posneti videospot v cerkvi, odpustili

65-letnega duhovnika Jamieja Gigantiello so odpustili zaradi obtožb, da je nekdanjemu vodji kabineta župana New Yorka Erica Adamsa nakazal 1,9 milijonov evrov cerkvenih sredstev. 64-letni Adams je bil v začetku tega leta po zaključku zvezne preiskave obtožen korupcije. Kot je v izjavi, ki jo je za Associated Press posredovala rimskokatoliška škofija Brooklyn, povedal škof Robert Brennan, je preiskava pokazala, da so bile v cerkvi, kjer je Giantiello deloval, storjene resne kršitve škofijskih pravil in protokolov.