Dujmičeva žena bo nadaljevala postopek proti preostalim članom Novih fosilov

Rajko Dujmićje umrl 4. avgusta po hudi prometni nesreči v Ravni Gori. Njegova žena Snježana Dujmić je pred kratkim za hrvaško televizijo RTL opisala podrobnosti takratnega dogajanja:''Sosedi, ki so se avtomobilu približali, so rekli, da je Rajko vozilo skušal zapustiti, vendar mu tega niso dovolili, saj niso vedeli kakšne so njegove poškodbe. Rajko je bil pri zavesti, povedali so tudi, da je bilo dosti krivi in da so mislili, da je to neki mlajši fant. Reševalci so prispeli šele 45 minut po nesreči, saj so imeli pred tem drugo intervencijo.''