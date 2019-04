Duševno stanje Britney Spears se je izboljšalo

Ameriška pop zvezdnica, 37-letna Britney Spears , ki je še kot najstnica zaslovela s skladbo Baby One More Timeter navdušila tako mlajšo kot starejšo generacijo (svoje naklonjenosti do nje ni skrival niti pokojni Michael Jackson ), se je pred približno mesecem dni odpravila na 30-dnevno rehabilitacijo zaradi poslabšanja duševnega stanja.

Fotografi so jo prvič opazili v javnosti med velikonočnimi prazniki, ko je zapustila ustanovo in v spremstvu partnerja Sama Asgharijapraznovala praznike v družinskem krogu. Takrat je priznala, da se počuti boljše in da so poslabšanju njenega duševnega stanja najverjetneje botrovale tablete, ki jih je jemala oziroma odtegnitveni sindrom, ko je prenehala z jemanjem.