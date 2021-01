Dustin Diamond ima raka v četrtem stadiju, končal s prvo kemoterapijo

Igralec Dustin Diamond, najbolj znan po vlogi v najstniški seriji iz 90. let Saved By The Bell, je zaradi diagnoze rak še vedno hospitaliziran. Kot poroča TMZ, pa je že zaključil s svojimi prvimi kemoterapijami. Kot pišejo tuji mediji, ima Dustin drobnoceličnega pljučnega raka v četrtem stadiju. Kot je igralčeva ekipa zaupala medijem, naj bi se rak najprej pojavil drugje in šele kasneje napredoval v pljuča. Trenutno igralec čaka na drugo kemoterapijo.

Kot so povedali njegovi predstavniki za medije, naj bi začel tudi s fizioterapijo, Dustin pa je vseskozi zelo pozitivno naravnan. Veseli se, da bo lahko več časa preživel s svojim dekletom. Povedali so tudi, da si čas krajša z učenjem kitare. Predvsem se uči pesmi skupine Foo Fighters. Igra tudi videoigre in objavlja posnetke, na katerih predvsem nagovarja vse svoje zaskrbljene oboževalce.