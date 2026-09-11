Dva dneva po pogrebu brata umrla še norveška princesa

"Teta Astrid je bila pomembna opora za kralja Haralda in za nas ostale v družini," je izpostavil kralj Haakon VIII. v sporočilu, ki ga je objavila kraljeva palača. "Veliko smo se od nje naučili in ni se bala izraziti svojega mnenja. Njena smrt je za nas velika izguba. Pogrešali jo bomo," je dodal.

Zadnja leta se je princesa redko pojavljala v javnosti in je dlje časa imela zdravstvene težave. Maja so ji, tako kot pred leti njenemu bratu, vstavili srčni spodbujevalnik. Kljub temu je do zadnjega opravljala kraljeve dolžnosti.

Harald in Astrid sta imela še sestro, princeso Ragnhild, ki je umrla leta 2012. Njihov oče je bil kralj Olav V., ki je vladal med letoma 1957 in 1991. Norveški kralj je sedaj 53-letni Haakon VIII., ki je očeta Haralda po njegovi smrti nasledil na prestolu.