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Dva dneva po pogrebu brata umrla še norveška princesa

Oslo, 11. 09. 2026 17.24 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Princesa Astrid

Norveška kraljeva družina prestaja težke trenutke. Le dva dneva po pogrebu norveškega kralja Haralda V. je umrla tudi njegova starejša sestra, princesa Astrid. Stara je bila 94 let. Princesa se je še v sredo v Oslu na vozičku udeležila državnega pogreba svojega brata, 89-letnega Haralda, ki je po 35 letih na prestolu umrl 28. avgusta. Po njeni smrti so na balkonu kraljeve palače v Oslu danes znova spustili zastavo na pol droga.

"Teta Astrid je bila pomembna opora za kralja Haralda in za nas ostale v družini," je izpostavil kralj Haakon VIII. v sporočilu, ki ga je objavila kraljeva palača. "Veliko smo se od nje naučili in ni se bala izraziti svojega mnenja. Njena smrt je za nas velika izguba. Pogrešali jo bomo," je dodal.

Princesa Astrid je bila stara 94 let.
Princesa Astrid je bila stara 94 let.
FOTO: AP

Zadnja leta se je princesa redko pojavljala v javnosti in je dlje časa imela zdravstvene težave. Maja so ji, tako kot pred leti njenemu bratu, vstavili srčni spodbujevalnik. Kljub temu je do zadnjega opravljala kraljeve dolžnosti.

Harald in Astrid sta imela še sestro, princeso Ragnhild, ki je umrla leta 2012. Njihov oče je bil kralj Olav V., ki je vladal med letoma 1957 in 1991. Norveški kralj je sedaj 53-letni Haakon VIII., ki je očeta Haralda po njegovi smrti nasledil na prestolu.

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