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Tuja scena

Dva meseca po aretaciji hospitalizirana Eminemova nekdanja žena

Michigan, 15. 07. 2026 11.07 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Kim Scott

Eminemova nekdanja žena Kim Scott je bila pred dnevi hospitalizirana, je prvi poročal TMZ. 51-letnico so v bolnišnico prepeljali z rešilcem, na svojem domu v Michiganu pa naj bi omedlela, ker je močno krvavela. Kaj je bil razlog za krvavitve, ni znano.

Kot so za TMZ povedali očividci, so Kim Scott reševalci v vozilo nezavestno odnesli na nosilih. Njeno trenutno zdravstveno stanje ni znano. Mati štirih otrok je sicer v zadnjih mesecih večkrat prišla v navzkrižje z zakonom, nazadnje maja, ko so jo aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 51-letnica naj bi takrat na parkirišču trčila v parkirano vozilo, poškodovanih pa ni bilo.

Kim Scott je bila pred dvema mesecema aretirana zaradi vožnje pod vplivom alkohola.
Kim Scott je bila pred dvema mesecema aretirana zaradi vožnje pod vplivom alkohola.
FOTO: Profimedia

Test alkoholiziranosti je pokazal, da je bila pod močnim vplivom alkohola, kot je povedal policist, ki je bil na kraju dogodka, pa je 51-letnica, ki je smrdela po alkoholu, priznala, da je nekaj ur pred nesrečo popivala. Aretaciji ni nasprotovala.

Junija, ko bi se morala pojaviti na zaslišanju pred sodnikom, Kim na sodišče ni bilo, zato so znova izdali nalog za njeno aretacijo, a ga pozneje umaknili.

Kim je bila med letoma 1999 in 2001 poročena z raperjem Eminemom, znova pa sta pred oltar stopila leta 2006, a je njun zakon trajal le nekaj dni. Skupaj imata tri otroke, Scott pa ima še sina Parkerja.

kim scott eminem nekdanja žena hospitalizacija

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
15. 07. 2026 12.30
Dvakrat poročena z raperjem Eminemom. Sta se po tadrugi poroki razšla tudi zaradi njegovega verbalnega nasilja zoper njo v njegovih pesmih.... Ni čudno, da se je zapila, zlomila. Živet sd takim raperjem mora bit res vlakec smrti.
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+1
1 0
Cenb77
15. 07. 2026 12.22
seksi...
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+1
1 0
HardKore
15. 07. 2026 12.15
Takšne so za.. ne bom rekel kaj
Odgovori
+1
1 0
HardKore
15. 07. 2026 12.14
O moj bog! Ka to vse leze po tej obli...
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+2
2 0
simply.b
15. 07. 2026 12.02
Zadnje čase na 24ur s takimi objavami predvsem propagira alkohol in mamila
Odgovori
+4
4 0
osservatore
15. 07. 2026 11.44
Tko zgleda kot da je ušla iz živalskega vrta.
Odgovori
+5
5 0
Soraja
15. 07. 2026 11.40
In zakaj bi moralo to zanimati nas?
Odgovori
+7
7 0
krjola
15. 07. 2026 11.38
skurjena do amena...
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+6
6 0
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