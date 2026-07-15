Dva meseca po aretaciji hospitalizirana Eminemova nekdanja žena

Kot so za TMZ povedali očividci, so Kim Scott reševalci v vozilo nezavestno odnesli na nosilih. Njeno trenutno zdravstveno stanje ni znano. Mati štirih otrok je sicer v zadnjih mesecih večkrat prišla v navzkrižje z zakonom, nazadnje maja, ko so jo aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 51-letnica naj bi takrat na parkirišču trčila v parkirano vozilo, poškodovanih pa ni bilo.

Test alkoholiziranosti je pokazal, da je bila pod močnim vplivom alkohola, kot je povedal policist, ki je bil na kraju dogodka, pa je 51-letnica, ki je smrdela po alkoholu, priznala, da je nekaj ur pred nesrečo popivala. Aretaciji ni nasprotovala.

Junija, ko bi se morala pojaviti na zaslišanju pred sodnikom, Kim na sodišče ni bilo, zato so znova izdali nalog za njeno aretacijo, a ga pozneje umaknili.

Kim je bila med letoma 1999 in 2001 poročena z raperjem Eminemom, znova pa sta pred oltar stopila leta 2006, a je njun zakon trajal le nekaj dni. Skupaj imata tri otroke, Scott pa ima še sina Parkerja.