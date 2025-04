Po dveh mesecih znan vzrok smrti zvezdnice serije Opravljivka

Igralkini starši, ki pripadajo ortodoksni judovski skupnosti, so zaradi verskih razlogov nasprotovali obdukciji trupla. Vzrok njene smrti so zato slaba dva meseca po smrti pokazali toksikološki testi.

Gledalci so igralko sicer spremljali v priljubljeni seriji Opravljivka, pa tudi v seriji Buffy – Izganjalka vampirjev in filmu Mala vohunka. Med vidnejšimi vlogami so tudi tiste v filmih Eurotrip, Princesa na ledu in Še enkrat 17.