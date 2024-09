Ukradla slavno Banksyjevo umetnino Dekle z balonom

Dva moška sta bila obtožena vloma in kraje umetnine uličnega umetnika Banksyja iz londonske galerije, je v petek sporočila policija. Metropolitanska policija je sporočila, da naj bi Larry Fraser in James Love v nedeljo zvečer odtujila slavno umetnino 'Dekle z balonom' iz galerije Grove. Osumljenca sta se v četrtek pojavila na sodišču v Wimbledonu, kjer so jim odredili pripor do naslednjega zaslišanja, ki bo 9. oktobra. Policija pravi, da je že izterjala delo, ki je v sodnih dokumentih ocenjeno na 320 tisoč evrov.

Ukradeno delo Banksyja je ena od več različic umetnine Deklice z balonom, šablonske podobe otroka, ki seže po rdečem balonu v obliki srca. Slika, ki je bila prvotno narisana na steni v vzhodnem Londonu, se je reproducirala in postala ena Banksyjevih najbolj znanih podob. Druga različica je bila med dražbo leta 2018 delno samouničena, saj je šla skozi drobilnik, skrit v okvirju, takoj potem, ko je bila kupljena za 1,2 milijona evrov. Samorazrezano delo, preimenovano Love is in the Bin (Ljubezen je v smetnjaku), je bilo leta 2021 prodano za skoraj 23 milijonov evrov.

Banksyjeva umetnina FOTO: AP icon-expand

Bansky, ki ni nikoli potrdil svoje popolne identitete, je kariero začel z barvanjem zgradb v Bristolu v Angliji in postal eden najbolj znanih svetovnih umetnikov. Njegove umetnine so pogosto nagajive in vključujejo satirične podobe. Njegove slike in inštalacije se na dražbah prodajajo za milijone evrov, zaradi tega so pritegnile številne tatove in vandale.

Dekle z balonom FOTO: AP icon-expand