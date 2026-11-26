Za rop podeželske hiše princa Williama in Kate Middleton bosta odgovarjala 34-letni Mirgen Doku in 32-letni Arilen Ndoci , je sporočila policija. Oba državljana Albanije sta kaznivo dejanje že priznala, kot je poročal The Sun , pa sta ukradla šest manšetnih gumbov in uro. Koliko so predmeti vredni, za zdaj še ni znano.

Kot so za Page Six potrdili viri blizu družine, bodočega kralja in kraljice ter njunih treh otrok v času incidenta ni bilo v hiši. Kot je še dodal, sta zakonca novico težko sprejela in dejala, da gre za grozljivo stvar. Da so moška aretirali zaradi suma ropa, so potrdili tudi pri norfolški varnostni gardi Constabulary.

Kot so razkrili, se je policija odzvala na klic, da se na posestvu dogaja nekaj nenavadnega, skupaj z njimi pa so prispeli tudi specialci. V akcijo so bili vključeni tudi policijski psi, droni in policijski helikopter. Moška so našli in aretirali kmalu za tem.