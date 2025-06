Dva tedna po pričanju na Diddyjevem sojenju Cassie Ventura tretjič mama

OGLAS

Pevka Cassie Ventura se je z možem Alexom Finom razveselila tretjega otroka. Par naj bi se razveselil sina, ki je postal mlajši bratec Frankie in Sunny, ki sta na svet prijokali leta 2019 in 2021. 38-letnica je svojim oboževalcem februarja na družbenem omrežju sporočila, da bo postala še tretjič mamica.

Čeprav zakonca vesele novice še nista potrdila, pa je pevkin prijatelj, modni stilist Deonte Nash med svojim pričanjem na Diddyjevem sojenju dejal, da je bil v stiku z Venturo in ji je že čestital za tretjega otroka. Tako on kot pevka sta pred sodnikom in porotniki spregovorila o zabavah, ki jih je organiziral zvezdnik, njegovo nekdanje dekle pa je razkrilo tudi podrobnosti iz njune burne zveze.

Pevka in 32-letni osebni trener sta v zvezi od leta 2018, pred oltar pa sta stopila leto pozneje v Malibuju v Kaliforniji. Le nekaj dni pred poroko sta sporočila, da sta zaročena in bosta kmalu dobila prvega otroka. Cassie je bila pred Alexom desetletje v zvezi z Diddyjem, novembra 2023 pa je zoper njega vložila tožbo in ga obtožila posilstva, fizičnih in drugih zlorab, a sta z nekdanjim partnerjem uspela doseči poravnavo še preden je primer prišel pred sodnika. Kolikšno vsoto ji je 55-letni glasbeni mogul plačal kot odškodnino, ni znano.

Maja 2024 je v javnost prišel posnetek iz leta 2016, na katerem Diddy na hodniku hotela Cassie pretepa, pozneje pa se je javno opravičil in svoje ravnanje označil za nesprejemljivo. Pevkin mož zvezdnikovih dejanj in ženine zveze z njim ni nikoli javno komentiral, obsodil pa je ljudi, ki zlorabljajo druge. "Moški, ki tepejo ženske, niso moški. Moški, ki to omogočajo drugim in žrtev ne zaščitijo, niso moški," je po objavi posnetka zapisal na družbenem omrežju in pozval svoje sledilce, naj poskrbijo za svoje ljubljene.