Dva tedna po razhodu z Dakoto, poljubljal Duo Lipo

42-letnik in 23-letnica sta se očitno prcej zbližala, zanimivo pa je, da se je tudi ona nedavno razšla s fantom, 33-letnim kuharjem Isaacom Carewom , potem ko sta bila skupaj leto in pol.

Po slabih dveh letih sta se nedavno razšla Chris Martin in Dakota Johnson, a očitno on ne žaluje preveč, saj so ga opazili, kako se je v zakulisju festivala Glastonbury poljubljal s pevko Duo Lipo .

"Ko je Chris videl, da ga je Lipa opazila, je bil takoj pri njej in ni več zapustil njene bližine. Tudi ona je delovala srečno v njegovi družbi in ga je predstavila članom svoje družine. Med njima je bilo veliko kemije, saj sta se tudi poljubljala," so viri poročali za tabloid The Sun.

Zanimivo je tudi, da Martin po razhodu z Gwyneth Paltrow, ki je bila od njega celo štiri leta starejša, "cilja" na precej mlajše ženske. Kot vemo, je bila Jennifer Lawrence od njega mlajša 14 let, Dakota Johnson leto manj, Dua Lipapa je kar 19 let mlajša.