Dvakrat razdrla zaroko, tretjič sta se dokončno razšla

Nekdanja članica ženske glasbene skupine Destiny's Child, Michelle Williams, se je pred osmimi meseci zaročila in zaroko v vmesnem času dvakrat preklicala. Zdaj je obelodanila vest, da sta se z zaročencem dokončno razšla.

38-letna Michelle Williams je nekdanja članica glasbene skupine Destiny's Child, ki je veljala za eno najuspešnejših ženskih r'n'b skupin od leta 1997 do leta 2006, ko so se članice Michelle, Beyonce Knowles in Kelly Rowland dokončno razšle zaradi želje po samostojnih glasbenih karierah.

Beyonce Knowles, Kelly Rowland in Michelle Williams FOTO: Profimedia

Medtem, ko sta njeni nekdanji so-članici skupine že nekaj let poročeni, pa je sama pred dnevi obelodanila vest, da je dokončno razdrla zaroko s pastorjem Chadom Johnsonom, katerega je spoznala leta 2017 na enem izmed duhovnih tečajev v Arizoni. Williamsova se je namreč dlje časa soočala s hujšimi duševnimi težavami in je pred časom napovedala, da se odpravlja na zdravljenje hujše oblike depresije. O takratnem počutju je povedala: ''Nahajala sem se v izjemno temnem in grozljivem življenjskem obdobju. Potrebovala sem pomoč, morala sem oditi nekam, kjer je popoln mir, kjer bi lahko dobila potrebno pomoč ...'' S Chadom se je v trenutku ujela in po letu dni poznanstva sta aprila letos obelodanila novico o tem, da sta se zaročila.

Ker so se njene epizode depresije kmalu začele ponavljati, je v treh mesecih dvakrat razdrla zaroko. Temu naj bi botrovale slabe izkušnje v preteklih razmerjih in strah, ker je bilo s Chadom naenkrat vse tako popolno. Dvakratno prekinitev zaroke je komentirala z besedami: ''Mislim, da se veliko parov v razmerjih sooča z vzponi in padci ... V mojem primeru nisem niti vedela, kaj je to 'prava ljubezen', ker sem se v preteklih razmerjih vedno morala za vse tako močno boriti: boriti za prostor v razmerju, boriti za naklonjenost, za ljubezen, za pripadnost, za zvestobo ... V razmerju s Chadom broba ni bila potrebna, jaz pa sem bila še vedno na preži in pripravljena na boj.''

Michelle in Chad sta se zaročila po letu dni poznanstva in se razšla, ker glasbenica še vedno ni prebrodila depresije. FOTO: Profimedia