Dvakratni oskarjev nominiranec ima kljub uspehu finančne težave.

V epizodi oddaje African Voices Changemakers je igralec dejal, da verjame, da ga je filmska akademija leta 1997 namensko spregledala, medtem ko je bil za vlogo v Spielbergovem filmu Amistad nominiran za zlati globus. "Bil sem nominiran za zlati globus, vendar so me za oskarja ignorirali, ker so mislili, da sem pravkar prišel z ladje in ulice," je dejal brez dlake na jeziku. "Čeprav mi je to uspelo, preprosto niso čutili, da sem igralec, ki bi ga morali spoštovati."

Igralec je sicer o neenakopravnih pogojih v Hollywoodu že večkrat spregovoril. V intervjuju za The Guardian je marca 2023 dejal , da še ni sodeloval pri projektu, za katerega bi prejel pošteno plačilo. "Še vedno moram dokazati, zakaj moram biti plačan. Vedno pridejo do mene s povsem nizko ponudbo in besedami, da mi lahko toliko ponudijo, a da sem jim zelo všeč in da lahko k projektu veliko doprinesem."

Igralec verjame, da je v industriji treba še veliko spremeniti, prav tako možnost napredka vidi v enakopravnosti. "To konceptualno idejo raznolikosti čaka še dolga pot. Sistemski rasizem se ne bo tako kmalu spremenil."