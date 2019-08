Dvakratni prejemnik naziva 'najbolj seksi moškega na svetu' ni samozavesten

Brad Pitt je eden najuspešnejših in najbolj slavnih ameriških igralcev, ki se uvršča tudi na seznam največjih zaslužkarjev. V svoji, več kot 30 let trajajoči karieri, je po nekaterih podatkih zaslužil več kot 260 milijonov evrov, bil dvakrat izbran za najbolj seksi moškega na svetu in dvakrat nominiran za prestižno filmsko nagrado Academy Awards, od štirih nominacij za nagrado zlati globus pa je eno tudi prejel. Kljub svojemu uspehu, premoženju, slavi in šarmu pa je, kot je nedavno priznal v intervjuju za Culture Magazine, še vedno precej nesamozavesten.

''To je nenehna bitka. Glede na to, da naj bi z leti postajali modrejši, srčno upam, da se bodo tudi moji dvomi samega vase zmanjšali. Gre za nekaj edinstvenega, za bitko, v kateri nenehno premaguješ samega sebe in obenem poskušaš doseči osebni mir,'' je priznal 55-letni igralec.

Povedal je, da se mu po glavi nenehno vrti eno vprašanje, ki spodkopava njegovo samozavest:''Zanima me, kaj se bo zgodilo čez nekaj let. Strah me je, da bi v svetu novih filmov in serij postal 'dinozaver'. Če se na področju kinematografije ne vzpostavita nek red in sloga, se zna zgoditi marsikaj. Poglejte, denimo, 90. leta, ko so bili najbolj priljubljeni filmi, v katerih so igrali Stallone in Schawarzenegger, nato pa je prevladala režija Tarantina, ko je področje 'indie' kinematografije začelo toniti v pozabo. Vse se nenehno spreminja ...'' Igralec je priznal, da se najbolj boji potencialnega scenarija, v katerem bi tudi njegova pojava utonila v pozabo oziroma bi v svetu Hollywooda obveljal za enega zadnjih, kot je dejal sam, dinozavrov, ki ne bi našli svojega mesta v novodobni filmski industriji.