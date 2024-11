Dve leti po smrti Jeffa Becka na dražbo njegova zbirka kitar

V Londonu bo januarja prihodnje leto naprodaj zbirka kitar, ojačevalcev in druge glasbene opreme, ki jo je uporabljal vplivni britanski rock kitarist Jeff Beck. Pri avkcijski hiši Christie's se nadejajo, da bo dražba 22. januarja 2025 dosegla visok znesek, ki ga sicer niso opredelili. Dražba se bo zgodila dve leti po tem, ko je nekdanji član superskupine The Yardbirds umrl, star 78 let.

OGLAS

Dve leti po smrti kitarista Jeffa Becka bodo na dražbi razstavili njegovo zbirko kitar. Med predmeti, ki jih bo januarja 2025 v Londonu mogoče kupiti, bo tudi kitara Gibson Les Paul iz leta 1954, ki je bila prikazana na naslovnici Beckovega samostojnega prvenca Blow By Blow iz leta 1975 in uporabljena pri več skladbah tega albuma. Zanjo pričakujejo do pol milijona britanskih funtov (585.000 evrov).

Jeff Beck v Križankah FOTO: Miro Majcen icon-expand

Vplivni britanski rock kitarist je v glasbi zaslovel kot član superskupine The Yardbirds iz 60. let minulega stoletja ter kasneje razvil uspešno samostojno kariero. Umrl je januarja lani v starosti 78 let. Njegova vdova Sandra Beck je povedala, da se je bilo težko ločiti od instrumentov, a da jih je treba deliti in spet uporabljati. "Te kitare so bile njegova velika ljubezen in po skoraj dveh letih od njegove smrti je prišel čas, da se ločim od njih, kot si je želel Jeff," je povedala v izjavi.

Zbirka vključuje še eno kitaro Gibson Les Paul iz leta 1958, ki jo je Beck kupil leta 1966, ko je bil član omenjene britanske rock zasedbe. Ocenili so jo na do 60.000 funtov (72.000 evrov). Kitaro, ki jo je kot nekakšen hibrid med Gibsonom in Fenderjem Telecaster posebej za kitarista leta 1973 oblikoval izdelovalec Seymour Duncan, pa bi lahko prodali za 150.000 funtov (180.000 evrov).