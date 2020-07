Dveletna hčerka Cardi B v dar dobila torbico v vrednosti 7.000 evrov

28-letni slavni raper je na Instagramu objavil video, ko je hčerki izročil dragoceno darilo. Pod video je napisal, da bolje pozno kot nikoli in ji pomagal odpreti škatlo in iz vrečke vzeti torbico.

Cardi B in Offset ne skoparita z denarjem, ko gre za njuno hčerko. Tokrat sta svojo edinko Kulture presenetila za rojstni dan, ki ga je praznovala 10. julija. Slavljenkin očka je hčerko razveselil z novo torbico v roza barvi. A to ni povsem običajna torbica ali igrača, ampak je omenjeni modni dodatek znamke Birkin in stane vrtoglavih sedem tisoč evrov.

Medtem ko so se nekateri oboževalci šalili na račun ekstravagantnega darila, so mnogi na družbenih medijih kritizirali dekličine starše, ker so slavljenki za rojstni dan podarili tako prestižno torbico. Cardi B se je na kritike na družbenih omrežjih odzvala in v svoj bran dejala, da se bo njena ''hčerka ujemala z mamico''.

"Ko znane osebnosti otrokom kupujejo nakit in dizajnerske (stvari), ljudje pravijo: 'Otrokom je vseeno za to. Zanimajo jih samo igrače in sladkarije'," je 27-letni raperka pojasnila v svoji Instagramovi zgodbi: "Ja, zanimajo jih samo igrače in sladkarije, ampak stvar je takšna, da otroci gredo tudi ven. Veste, kaj vam želim povedati? Otroci hodijo v restavracije, obiskujejo prestižne kraje, otroci slavnih staršev se udeležijo rdečih preprog." Med drugim je še dejala, da ne gre za to, kaj je otrokom všeč: "To ni povezano s tem, kaj imajo otroci radi. Če bi upoštevali otroke, bi ti zunaj hodili samo v plenicah."