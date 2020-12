Dveletna hčerka Khloe Kardashian darovala igrače

Veseli december je mesec obdarovanja in dobrodelnosti. Khloe Kardashian in njena hčerka True Thompson sta se odločili, da bosta otrokom iz socialno ogroženih družin polepšali prihajajoče praznike, zato sta v dobrodelne namene podarili ogromno igrač.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Khloe Kardashian in njena hčerka True Thompson sta naredili nekaj dobrega. Zapeljali sta se do bližnjega gasilskega doma in v dobrodelne namene podarili igrače. Zvezdnica je v daljšem zapisu spomnila, da je v teh ''mračnih časih'', kar se seveda nanaša na pandemijo covida-19, pomembnejše kot kadar koli prej, da pomagamo po svojih močeh. Dodala je tudi, da želi malo True naučiti, da je lahko srečna, ker ima vsega v izobilju, medtem ko nekateri otroci nimajo te sreče. Hkrati je pozvala svoje sledilce na družbenih omrežjih, naj storijo enako in tudi oni po svojih močeh darujejo v dobrodelne namene, s tem pa pričarajo lepše prihajajoče praznike. Poleg fotografije, na kateri Khloe in True pozirata pred gasilskim avtom, je zvezdnica objavila tudi videoposnetke, ki razkrivajo, kako je dveletna True mami pomagala z nošenjem vrečk, v katerih so bile igrače.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V daljšem zapisu je med drugim omenila, zakaj sta se s hčerko odločili za ta korak. Razlog je v tem, da je v novicah naletela na podatek, da je letos za več kot 50 odstotkov upadlo število donacij igrač. "Srečna sem, da lahko podarim igrače našemu gasilskemu domu, ki bo letos delil igrače pomoči potrebnim otrokom in najstnikom ter jih tako razveselil in jim polepšal praznike. Vem, da je True še majhna, vendar se mi zdi pomembno, da razume, kako blagoslovljena in srečna je. Zanjo je zelo pomembno, da vidi, kako vračamo drugim, posebej v takih nenavadnih časih. Otroci se učijo z dejanji in doslednostjo,"je zapisala 36-letna Khloe, ki je dodala, da je bila to samo ena od dobrodelnih gest, ki jih opravlja njena družina.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Svoje sledilce je še opomnila, da so tudi drugi načini, kako lahko polepšamo praznike, če ne moremo ravno donirati. Med drugim lahko pomagamo tako, da pokličemo osamljene prijatelje in družine ter jih tako opomnimo, da so ljubljeni in da niso sami. Spodbudila je tudi k pisanju pisem otrokom ali starejšim v bolnišnicah. "Včasih pozabimo na preproste stvari, ki lahko nekomu popolnoma spremenijo razpoloženje in mu polepšajo dan."