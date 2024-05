Dvoboj bratov Hemsworth za Thora: namesto Chrisa bi lahko gledali Liama

OGLAS

Chris Hemsworth se je z vlogo boga groma iz priljubljene franšize Marvel povzpel na listo najboljših in najprepoznavnejših igralcev na svetovni sceni. A vlogo Thora bi mu kmalu lahko prevzel mlajši brat Liam Hemsworth, saj sta bila na avdiciji za omenjen film oba. "Sprva so mi rekli, da vloge nisem dobil," je za revijo Vanity Fair razkril 40-letnik in dodal, da se je takrat za vlogo potegoval Liam.

Starejši od slavnih bratov je bil zato na svojega sorojenca kar malo ljubosumen. "Bil sem navdušen nad tem, da bi on dobil vlogo, a morda tudi malo ljubosumen. No, vseeno sem bil navdušen nad njim," je bil iskren Chris, medtem ko je odgovarjal ob prisotnosti detektorja laži. "Nato so me ponovno povabili na avdicijo, a njega ni bilo več v izboru," je dodal.

Chris Hemsworth v vlogi Thora. FOTO: Thor

Priljubljeni zvezdnik je tako razkril, da bi v vlogi Thora morda lahko občudovali celo Liama, a obenem dodal, da nikoli nista bila istočasno na avdicijah. "Če sem bil jaz, njega ni bilo, če je bil on, mene ni bilo," je razložil. Na vprašanja, če mu je kaj žal, da sam ni nastopil v filmu Poslednja pesem, s katero je zaslovel Liam, pa je dejal, da ne. "Njegovo življenje bi bilo zelo drugačno, mar ne?" je v smehu dejal in s tem želel opozoriti na dejstvo, da se morda tako njegov brat ne bi zaljubil v Miley Cyrus oziroma morda sedaj ne bi bil ločen od slavne pevke.

Liam Hemsworth in Miley Cyrus FOTO: Profimedia

Chris je v intervjuju razkril tudi, da se je občasno izdajal za mlajšega brata, posebej takrat, ko so ga prosili za fotografijo. "Tudi on je to naredil, pravzaprav je na prvi premieri, na katero sem šel za Zvezdne steze, nekaj ljudi prišlo do njega in naredilo fotografije, ker so mislili, da je on jaz," je še priznal v smehu.