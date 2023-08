Lastnik avtomobilskega proizvajalca Tesla in omrežja X Elon Musk je začel Marka Zuckerberga izzivati na dvoboj v kletki, potem ko je Meta začela ustanavljati svoj družbeni medij Threads , ki konkurira X-u oz. nekdanjemu Twitterju . Konec preteklega tedna je Musk sporočil, da bo dvoboj, ki naj bi potekal še letos v Las Vegasu, X neposredno prenašal.

Dvoboja med Muskom in Zuckerbergom za zdaj ne bo.

39-letni Zuckerberg je izziv sprejel in dal vedeti, da ga ni strah, saj je izurjen v borilnih veščinah, med drugim v ju-jitsuju. V ponedeljek je na Threadsu sporočil, da je pripravljen in čaka na 52-letnega Muska, da se izjasni glede datuma. "Ko me je prvič izzval, sem predlagal, da bi bil dvoboj 26. avgusta, a tega ni potrdil. Nimam veliko upanja, da bo," je na Threadsu še navedel Zuckerberg.

"Natančen datum je še v zraku. Jutri imam magnetno resonanco vratu in hrbta," pa je zdaj na X-u zapisal Musk in dodal, da bo morda pred dvobojem potreboval operacijo. Še v petek pa je objavil videoposnetek, na katerem v okviru priprav na dvoboj dviguje uteži.