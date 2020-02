Dvojčka J.Lo praznujeta 12. rojstni dan

Pevka Jennifer Lopez ne more verjeti, da je minilo že 12 let, odkar sta v njeno življenje vstopila dvojčka Emme in Max, ki s svojimi dogodivščinami bogatita njen vsakdan. Ob njunem rojstnem dnevu jima je vse najboljše voščila tudi na družbenem omrežju.

Jennifer Lopez je svojima dvojčkoma na družbenih omrežjih za rojstni dan čestitala s fotografijo, ki je nastala kmalu po njunem rojstvu. FOTO: Profimedia Jennifer Lopez se je ob rojstnem dnevu poklonila svojima dvojčkoma, ki sta ji pred dvanajstimi leti svet obrnila na glavo, zdaj pa jo navdajata z neizmernim ponosom. "Vem, da sta danes stara 12 let, vendar bosta za vedno moja dojenčka ... Vse najboljše mojima čudovitima kokosoma (J.Lo tako ljubkovalno kliče svoja otroka, op. a.)," je s temi besedami voščila sovjima otrokoma za osebni praznik ter zraven objavila fotografijo, ko sta bila še dojenčka. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 50-letna ameriška zvezdnica J.Lo ima iz zakona z glasbenikom Marcom Anthonyjem dvojčka Emmoin Maxa, njen zaročenec Alex Rodriguez pa ima iz prejšnjega razmerja hčerki Natasho in Ello. "Vse najboljše Emme in Max!!! Tako zelo sem ponosen na vaju in tako srečen, da sem del vajinega življenja. Rada vaju imam!" jima je na Instagramu čestital mamin zaročenec Alex ter zraven objavil nekaj družinskih fotografij. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub temu, da je J.Lo zelo zaposlena s svojo kariero, poskuša otroka čim bolj aktivno vključiti v vse aspekte svojega življenja. 12-letna Emme je na primer po starših podedovala pevski talent, ki ga z leti vse bolj razvija ob podpori staršev in družine. Tako jo je podprla in skupaj sta nastopili na letošnjem finalu Super Bowla, kjer se ji je mala Emme pridružila pri eni od pesmi. Emme in Max praznujeta 12. rojstni dan. FOTO: Profimedia