Dvojčka J.Lo za 13. rojstni dan dobila zajtrk v postelji

"Moja dva otroka sta postala najstnika. O moj bog! Ne morem verjeti, da je minilo že 13 let, odkar sem ju v naročju prinesla domov sredi snežne nevihte. Iz tega snežnega viharja sta prišla dva popolna mala kokosa (tako svoja otroka kliče že od malega, op. a.), ki sta mi prerazporedila življenje in me naučila pravega pomena ljubezni," je zapisala zvezdnica in v nadaljevanju izlila svoja čustva.

Jennifer Lopez je s svojimi sledilci delila utrinke, kako je svoja dva mala slavljenca, hčerko Emme in sina Maxa , presenetila za njun 13. rojstni dan. V posteljo jima je prinesla zajtrk ter vsakemu izročila rojstnodnevno čestitko. Ob tem je vse to dokumentirala in na Instagramu objavila daljši zapis:

"Od takrat je bilo to najbolj čarobno potovanje, polno dogodivščin in veselja ... Danes zjutraj občutim toliko čustev ... danes je zelo čustveno ... tako ponosna in srečna in zlomljenega srca, da ne morem zaustaviti časa. Za moji dve skrbni, občutljivi in posebni duši ... za kateri vem, da bosta spremenili in preuredili svet na svoj zelo edinstven način ... vajina mama vaju ima rada za vedno ... in vedno in vedno ..."

51-letna pevka in igralka je v Instagramovi zgodbi delila nekaj jutranjih utrinkov, kjer je med drugim pokazala, da sta njena otroka za zajtrk dobila jajca na oko in slanino ter palačinke in vaflje z dekorativnim barvnim posipom. Med zajtrkom pa jima je na postelji družbo delal tudi njihov prikupni pasji štirinožec.