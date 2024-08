Dvojčka Sprouse si želita po letih premora ponovno zaigrati skupaj

Dvojčka Sprouse sta bila kot otroka videti zelo identično, vendar njuni osebnosti nista bili kopiji. Dylan in Cole Sprouse , ki sta pred kratkim dopolnila 32 let, sta svojo poklicno kariero začela že pri šestih mesecih po predlogu njune babice Jonine Booth Wright , ki je bila učiteljice dramske igre. Pri svojih 12-ih mescih sta že bila redna gosta v seriji Grace Under Fire , kjer sta igrala sinova Brett Butler . Njuna mati Melanie Wright je za revijo People leta 1999 povedala, da je svoja sinova učila marljivosti, molitve, vljudnosti in odgovornosti. Kljub temu pa si je želela, da se drug od drugega razlikujeta.

Dylan, rojen 15 minut pred Coleom, je bil bolj družabni dvojček, ki je imel rad Beastie Boys in si je želel biti kaskader kot takratni Melaniejin fant Spike Silver . Po drugi strani je bil Cole nadobudni geolog, ki je oboževal pevca in tekstopisca Neila Younga . Skupen pa jima je bil talent za igranje. Adam Sandler , ki je skupaj z dvojčkoma igral v komediji Očka po sili , je bil nad dvojčkoma navdušen, njuni materi je povedal, da je igra bratov resnično neverjetna.

Otroška zvezdnika sta zaigrala v dveh uspešnicah: The Suite Life of Zack & Cody in Suite Life on Deck. Po igranju v priljubljenih serijah sta postala dva najbolj opazna obraza svoje generacije, igralsko pot pa sta nato nadaljevala ločeno. Cole je sedem sezon igral Jugheada Jonesa v najstniški drami Riverdale, nazadnje pa je leta 2024 igral v filmu Lisa Frankenstein s Kathryn Newton. Medtem je Dylan igral v romantičnih filmih, kot so Prvič narazen, Čudovita polomija in njegovo nadaljevanje Čudovita poroka.

Čeprav se od leta 2012 skupaj nista pojavila na platnu, ponovno srečanje ni nemogoče. Pred kratkim je v oddaji Live with Kelly and Mark Dylan razkril, da si želi ponovno igrati skupaj s svojim bratom, vendar za dvojčke ni dobrih vlog. Ko sta odraščala, sta se dvojčka razvejala tudi v osebnem življenju. Dylan se je poročil s supermodelom Barbaro Palvin julija 2023 na Madžarskem, medtem ko se Cole dobiva z manekenko Ari Fournier.