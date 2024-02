Dvojna sreča: kateri zvezdniki so starši dvojčkom?

Na valentinovo je ameriška igralka in filmska producentka Hilary Swank na družbenem omrežju razkrila imeni dvojčkov. S fotografijo na plaži je izdala imeni sina in hčerke, ki sta bili do sedaj uganka. Kdo pa so ostali zvezdniški pari, ki jim življenje razveseljujejo dvojčki?

Poleg filmske igralke in producentke Hilary Swank, ki je na valentinovo razkrila imeni 10-mesečnega sina Ohma in hčerke Aye, ima dvojno veselje še cel kup zvezdniških parov.

Angelina Jolie in Brad Pitt imata skupaj šest otrok, med drugim pa sta starša dvojčkoma – deklici Vivienne Marcheline in bratcu Knoxu Leónu, ki je za nekaj minut starejši od sestrice, lani pa sta dopolnila 15 let. Par dvojčkov ni pričakoval, novica ju je šokirala, saj se je število otrok izredno hitro povečalo na šest, je Angelina povedala za Entertainment Weekly.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se dvojčkov razveselila leta 2008. FOTO: AP icon-expand

Mama šestim otrokom je tudi pevka Madonna, ki ima dva biološka in štiri posvojene otoke, med drugim tudi dvojčici Esther in Stello, ki ju je posvojila v Malaviju. Ko sta hčerki končali osnovno šolo, je Madonna za People povedala, da je bilo materinstvo za njo najtežja bitka, da se še vedno sprašuje, kako biti mati in hkrati opravljati svoje delo. Dodala je še, da se ji zdi imeti in vzgajati otroke umetnost, saj ti za to nihče ne ponudi navodil in se moraš vsega naučiti iz napak, vzame pa ti veliko časa in energije, saj da z otroki ni počitka.

Beyoncé z dvojčkoma Sirom in Rumi. FOTO: Profimedia icon-expand

Glasbeni par Beyoncé in Jay-Z sta starša fantku Siru in punčki Rumi, ki je dobila ime po muslimanskem mistiku in pesniku iz 13. stoletja Jalālu ad-Dīn Muhammadu Rūmīju. Jennifer Lopez in Marc Anthony imata dvojčka z imenoma Emme in Max, ki bosta 22. februarja dopolnila 16 let. Ko je Jennifer rodila, je za People povedala, da je njena ljubezen do otrok brezpogojna. Povedala je, da se zaveda, da se najverjetneje tako počuti vsak starš, a da se ji njena otroka zdita izredno posebna. Leta 2021 se ji je 12-letna hčerka pridružila tudi na nastopu na Super Bowlu.

Jennier Lopez z dvojčkoma v Santa Monici leta 2021. FOTO: Profimeda icon-expand

Pevka Mariah Carey in bivši mož, televizijski voditelj Nick Cannon, imata 13 let stara dvojčka Moroccana in Monroe. Lani je Mariah za People povedala, da ji vračata veliko ljubezni in da brez njiju ne bi bila enaka.

Neil Patrick Harris in David Burtka z otrokoma. FOTO: Profimedia icon-expand