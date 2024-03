'Dvojnica' princese Catherine: Na tržnici nisem bila jaz, Kate je živa

Ne le britanski, ampak kar svetovni mediji se te dni ukvarjajo predvsem z dejstvom, kaj se dogaja s princeso Catherine. Žena princa Willima se po januarski operaciji uradno še ni pojavila v javnosti, kar je sprožilo številne teorije zarote. In ne glede na to, koliko se kraljeva palača trudi dokazati, da je Kate živa in zdrava, zlobni jeziki ne potihnejo. Zdaj so se spravili celo na najbolj znano dvojnico 42-letnice, Heidi Agan.

OGLAS

Glavna tema ne le britanskih, temveč kar svetovnih medijev, je zadnje dni zagotovo nenavadno izginotje princese Catherine. Po januarski operaciji trebušne votline in zadnjem uradnem nastopu v javnosti 25. decembra lani, so teorije zarote o tem, kaj se dogaja z 42-letnico vedno hujše, zlobnih jezikov pa ne pomirijo niti fotografije ali posnetki, na katerih se pojavi princesa.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Po fotografiji v avtomobilu z mamo, javno objavljeni, a na žalost vidno preurejeni fotografiji na Instagramu in nedavnem posnetku, da so zvezdnico z možem princem Williamom opazili med nakupovanjem na tržnici, nihče več ne verjame, kaj je res. Je to res ona ali njena dvojnica? Je Kate celo mrtva? Nekateri dvomljivci so šli v dokazovanju svoje teorije celo tako daleč, da so kontaktirali najbolj znano dvojnico slavne princese. "Ljudje mislijo, da sem na posnetku jaz, a to ne drži," je za Daily Mail zatrdila Heidi Agan.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Aganova je prepričana, da so šli mnogi s špekulacijami predaleč, zato se je sedaj odločila spregovoriti. "Takrat sem bila v službi. Verjamem, da sta na posnetku Kate in njen mož William. Mnogi me kontaktirajo na družbenih omrežjih. Kate je živa, o tem smo lahko prepričani. Vse to je šlo zdaj predaleč," je poudarila.