Dvojnik princa Harryja zasluži 1168 evrov na dan: Posel cveti

Dvojnik princa Harryja, ki se je bal, da bo po megxitu izgubil velik del zaslužka, pravi, da je bil strah odveč. Kot je nedavno razkril, na račun podobnosti s princem večinoma na dan zasluži štirimestni znesek, še več pozornosti in s tem zaslužka pa mu je prinesla prinčeva biografija, ki je izšla v začetku leta, in Harryjeva udeležba na kronanju.

Rhys Whittock ima nenavadno službo. 39-letnik namreč služi na račun fizične podobnosti s princem Harryjem, njegov posel pa trenutno cveti. Podobnost je tako velika, da so dvojnika celo uporabili za snemanje kadrov na sodišču, kjer Harry trenutno bije sodno bitko s tabloidi, posnetke pa sta uporabili televizijski mreži GB News in Sky News.

icon-expand Rhys Whittock je dvojnik princa Harryja. FOTO: Profimedia

Rhys je bil leta 2020 prepričan, da bo selitev Harryja in Meghan čez lužo ubila njegov posel, a Kentčan zaradi škandalov in prinčevega pojavljanja služi več, kot si je lahko sploh predstavljal. Kot je povedal, na njegovo delo ne bo vplival niti izid sodnega postopka, ki ga je sprožil princ – dela pa ne bo zmanjkalo, "dokler bo Harry na naslovnicah". "Skrbelo me je, da je z mojim delom konec," je povedal Rhys in dodal: "A je postalo kmalu jasno, da bosta še naprej ostala na očeh medijev in bosta v središču bolj kot kadar koli prej. Vedel sem, da dokler bo tako, ne bo težav, Harry in Meghan pa sta izpostavljena bolj, kot sta kadar koli bila." 39-letnika so več let ustavljali na ulicah in se čudili njegovi podobnosti s princem, sčasoma pa je to opazila tudi ena izmed agencij, s katero je pozneje podpisal pogodbo. Vse od takrat je prepotoval svet, kjer je nastopal v televizijskih oglasih, zasebnih prireditvah in nedavno celo v igranem prizoru Harryjevega prihoda na sodišče, ki ga je posnela televizijska hiša. Kot je razkril, pa na dan zasluži tudi 1 168 evrov.

icon-expand Rhys Whittock z zaročenko FOTO: Profimedia

Rhys je sicer velik ljubitelj kraljeve družine in upa, da bo nekega dne imel priložnost Harryja tudi spoznati. "To je najboljša služba na svetu," je prepričan, ob tem pa dodal: "Vedno sem bil velik oboževalec kraljeve družine. Ko sem bil star 13 let, sem se udeležil praznovanja kraljičinega rojstnega dne v Londonu, pogosto pa sem opazoval menjavo straže. Ko sem postal starejši, sem bil pogosto deležen komentarjev o podobnosti. Prvo službo dvojnika sem dobil tik pred Harryjevo poroko z Meghan leta 2018. Od takrat pa je samo več ponudb." "Sem leto dni starejši od Harryja, zato ljudem pogosto rečem, da je v resnici on moj dvojnik, saj sem bil pred njim na svetu. Rad imam to službo in imam srečo, da sem videti kot eden najbolj izpostavljenih moških na svetu," je še povedal.