Dveletni sin Paris Hilton s preklinjanjem nasmejal slavno mamo

Zvezdnica Paris Hilton je na spletu s sledilci delila zabaven posnetek, v katerem je moč videti, kako je njen dveletni sin osvojil novo besedo. Na presenečenje slavne mame je to kletvica, s katero jo je sprva presenetil, nato pa spravil v smeh.

"Ko misliš, da boš ujel prisrčen trenutek, nato pa ... ," je video naslovila zvezdnica, ki je, ko je sinček prvič izrekel kletvico, presenečeno dvignila glavo in moža, ki je bil za objektivom, vprašala: "Ali si ravnokar slišal to?" Mali Phoenix je isto kletvico ponovil še večkrat, mama pa ga je v smehu vprašala, kaj je ravnokar rekel. "O moj bog," je vse skupaj komentirala, preden je znova planila v smeh.

"Vem, da se ne bi smela smejati, a nisem si mogla pomagati. Malčki so v resnici komiki," je vse skupaj komentirala ob objavi posnetka, ki je sicer nekoliko razdvojil uporabnike na spletu. Medtem ko so se eni posnetku nasmejali, so drugi pripomnili, da Paris ne bi smela spodbujati takšnega obnašanja ter bi morala sina opozoriti, da je takšna beseda 'grda'.