Dvometraš Shaquille O'Neill žural v prvi vrsti na festivalu

"To je najboljši video, ki sem ga videl v letu 2019,"je eden od komentarjev, drugi pa: "Shaq živi življenje tako, kot bi ga morali vsi! Zažiga v prvi vrsti!" Ne samo, da so ga posneli v prvi vrsti, posneli so ga tudi, kako pleše, se zabava in v šali preriva z ostalimi obiskovalci.