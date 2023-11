Dwayna Johnsona večkrat vprašali, ali bi kandidiral za predsednika države.

Da si ljudje želijo videti priljubljenega zvezdnika kot voditelja Združenih držav Amerike, je potrdila tudi lanskoletna anketa, v kateri je 46 odstotkov vprašanih odraslih oseb dejalo, da bi igralca podprli kot predsedniškega kandidata. "Spomnim se, da sem to videl," je igralec v podkastu pritrdil voditelju Trevorju Noahu . "To lahko pomeni zgolj dve zadevi. Ali sem takšna oseba, ki jo ljudje želijo videti kot vodjo, ali pa so stvari postale tako slabe, da je potreben nekdo, ki bo udaril po mizi," se je pošalil nekdanji rokoborec.

Igralec je voditelju zaupal, da je bil zelo presenečen, kako navdušeni so nekateri ljudje nad njegovo možnostjo vstopa v politiko. Še več, nekateri predstavniki političnih strank so z njim celo navezali stik. "Vprašali so me, ali bom kandidiral in ali lahko kandidiram – in to je bila velika stvar. In prišlo je kar naenkrat, bili so eden za drugim."

Čeprav ni navedel, katere politične stranke so se obrnile nanj – ali koliko –, je dejal, da je vsaka od njih omenila anketo iz leta 2021 kot dokaz, zakaj bi bil dober kandidat."Vse je bilo zelo nadrealistično, ker to nikoli ni bil moj cilj. Moj cilj nikoli ni bil biti v politiki," je pojasnil igralec. "Pravzaprav je v politiki veliko stvari, ki jih sovražim." Dodal je, da se je poleg tega zavedal tudi vpliva, ki bi ga politika imela na njegovo družino in tri hčerke. Priznal je, da je zaradi rokoborske kariere zamudil veliko pomembnih trenutkov s svojo najstarejšo hčerko in da tega ne želi ponoviti.