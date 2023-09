Dwayne Johnson prepričan, da slava nima slabe strani

Dwayne Johnson ni človek, ki bi se rodil premožnim staršem, temveč si je moral bogastvo prislužiti sam. 51-letni nekdanji športnik, ki kariero nadaljuje v igralskih vodah, je nedavno spregovoril o prednostih in slabostih slave, ob tem pa dodal, da slava zanj nima pomanjkljivosti, saj se še predobro spominja, kako je bilo biti reven in živeti iz dneva v dan.

"Zame so pomanjkljivosti slave te, da pomanjkljivosti ni," je povedal Johnson v posnetku, ki je nastal v telovadnici. "Imel sem srečo, da sem slaven že nekaj časa, in se zavedam, da slava nima pomanjkljivosti zato, ker se spominjam, kako težko je bilo življenje pred tem. Včasih je bila alternativa slavi to, da nisi znan, sam pa nisem bil zmožen plačati najemnine, imel sem težave z ugotavljanjem lastne identitete in nisem imel denarja. Trudim se imeti to podobo vedno v mislih," je razložil.

Johnson je nato opozoril, da mu spominjanje na pretekle težave z denarjem daje "dobro perspektivo", "ravnovesje" in "sidro", ko mu slava vendarle pride do živega. "Tega nikoli ne pozabim. Vedno pravim, da sem le dan oddaljen od tega, da me lahko spet izženejo iz hiše. Zame slava nima pomanjkljivosti. Imam veliko zvezdniških prijateljev, ki se z mano ne strinjajo, kar je popolnoma v redu. Imeli smo zdrave debate na to temo in v redu je, da ne delimo enakega mnenja. To vzpodbuja dialog. A zame slava nima pomanjkljivosti," je še poudaril.