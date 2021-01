Dwayne Johnson se je izkazal med urejanjem hčerine pričeske

48-letnik je za najmlajšo hči sedel in se pričeski popolnoma posvetil. Deklica je medtem na fotografijah videti nekoliko prestrašena in neprepričana v situacijo. Zvezdnik je ob objavi zapisal:"Kljub temu, da je moja dveletnica na fotografiji videti popolnoma preplašena zaradi dejstva, da je njen očka odgovoren za to, da ji bo razčesal lase ... podrsajte v levo in boste videli to pomirjujočo energijo, izjemen talent za lase in izredno potrpežljivost, ki jo izkazujejo moje zlate roke."