Dwayne Johnson hčerko presenetil za rojstni dan

Jasmine Lia Johnson, hči Dwayna Johnsona oziroma The Rocka in Lauren Hashian, je praznovala 5. rojstni dan. Družinica jo je ob tej priložnost presenetila z rojstnodnevno torto in pesmijo, mala slavljenka pa je hitela upihovat svečke.

icon-expand Dwayne Johnson in Lauren Hashian sta hčerko za rojstni dan presenetila s torto in pesmijo. FOTO: Profimedia

Dwayne Johnson oziroma The Rock je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu – ima jih ima kar 206 milijonov – delil družinski posnetek z rojstnodnevnega praznovanja. Njegova hčerka Jasmine je dopolnila 5 let. Igralčeva mama, 72-letna Ata Johnson, je za vnukinjin rojstni dan poprijela za ukulelo, družinica pa je zraven prepevala. Mala slavljenka je navdušeno opazovala dogajanje, saj je bila v središču pozornosti. Medtem ko je njen očka k mizi nosil torto, je nestrpno čakala, da bo upihnila svečke na torti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Jazzy je danes dopolnila 5 let in ta mali tornado nima pojma, kako močno sta z mlajšo sestrico zasidrani v naših dušah,"je ob družinskem posnetku zapisal Johnson. "Tako kot vse vaše družine po svetu smo morali rojstni dan praznovati v manjšem obsegu zaradi covida-19. Toda naša ljubezen in moč bosta vedno najmočnejši stvari, ki se pretakata v tej družini. Na koncu je to vse, kar je pomembno."Nato je še dodal: "Vse najboljše, Jazzy! Nekega dne boš videla, kar jaz vidim … Kakšno darilo si. Radi te imamo." 48-letni Dwayne Johnson, nekdanji rokoborec, je na Instagramu septembra razkril, da so bili tako on kot tudi njegova žena ter obe hčerki pozitivni na novi koronavirus.

icon-expand Dwayne Johnson in Lauren Hashian FOTO: AP

36-letna Lauren in Johnson sta se poročila avgusta lani na Havajih in igralec je veselo novico naznanil kar na svojem Instagramu, ko je delil fotografijo, na kateri sta oblečena v bela oblačila in se držita za roke. Zakonca imata dve hčerki: petletno Jasmine in dveletno Tiano Gio, Dwayne pa ima z nekdanjo ženoDany Garcia še 19-letno hčer Simone. Leta 2016 ga je revija People razglasila za najbolj seksi moškega leta 2016.