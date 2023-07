Dwayne Johnson je doniral največjo vsoto denarja, ki jo je kadarkoli doniral posameznik

"To je največja posamezna donacija, ki smo jo kdaj prejeli od enega posameznika naenkrat," je ob prejemu denarja komentiral izvršni direktor fundacije SAG-AFTRA Cyd Wilson in dodal, da si bodo igralci tako lahko privoščili normalne obroke zase in za svoje družine. "Johnson je z denarjem pomagal na tisoče igralcem," pa je poudaril predsednik Courtney B. Vance .

Nekdanjemu rokoborcu se je fundacija zahvalila tudi na družbenih omrežjih. "Hvala Dwaynu The Rocku Johnsonu za njegovo izjemno radodarnost z najbolj zgodovinsko donacijo doslej v fundaciji SAG-AFTRA!" so zapisali na Facebooku in dodali, da si želijo, da njegova dobrosrčna poteza spodbudi tudi druge k pomoči. Kot so povedali, se je zvezdnik odzval njihovemu pozivu, ki so ga prejeli vsi člani z največjimi zaslužki.

Na ulicah Hollywooda trenutno poteka stavka, pri kateri scenaristi vztrajajo že od maja, 14. julija, pa so ji pridružili še igralci. To je prvič po letu 1960, da so igralci odšli na ulice skupaj s scenaristi. V prvih vrstah stavkajočih je bilo opaziti tudi zvezdnike, kot sta Jason Sudeikis in Susan Sarandon. Sindikat igralcev SAG-AFTRA zahteva boljše plačilo za svoje člane in pravila glede uporabe umetne inteligence. Za stavko so se uradno odločili v četrtek, potem ko kljub večtedenskim pogajanjem niso uspeli doseči dogovora z Združenjem filmskih in televizijskih producentov (AMPTP). Z delom je prenehalo okrog 160.000 igralcev in se pridružilo 11.500 članom združenja scenaristov Writers Guild of America (WGA), ki stavkajo od 2. maja.