Dwayne Johnson mamo presenetil z novim avtomobilom

The Rock je pred nekaj dnevi na družbenem omrežju svojim sledilcem pokazal, kako izjemno darilo je kupil svoji materi za božič. Pripravil ji je presenečenje in ji skupaj z družino podaril nov avto prestižne znamke Cadillac. 73-letnico je s tem ganil do solz, sam pa je v objavi zapisal, da si Ada darilo več kot zasluži.

Igralec Dwayne Johnson je svojo mamo za božič bogato obdaril. Kupil ji je nov prestižen avtomobil Cadillac CT5. Na Instagramu je delil videoposnetek, v katerem ji je na božično jutro z roko prekril oči in jo postavil pred njen nov avto, na katerega je položil veliko rdečo pentljo. 49-letnik je nato skupaj s svojima dvema hčerama, šestletno Jasmine in triletno Tiano, zavpil "vesel božič" in z njenih oči odmaknil roko, da je lahko videla presenečenje. 73-letna Ada je ob tako velikodušnem darilu ostala brez besed, potočila pa je tudi nekaj solz.

"To je bil dober občutek. Svojo mamo sem za božič presenetil z novim avtomobilom. Bila je šokirana, na veliko je jokala, nato pa sta se ji v avtu pridružili njeni vnukinji. Prevzela so jo čustva čiste sreče," je zapisal The Rock, v nadaljevanju pa je izrazil hvaležnost, ker lahko naredi takšne stvari za svojo mater, ki je imela težko življenje. Poudaril je, da tega nihče od njiju ne jemlje za samoumevno, v zaključku ganljivega zapisa pa je Adi zaželel srečno vožnjo, med katero bodo skozi zvočnike odmevale Elvisove pesmi.