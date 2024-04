Dwayne Johnson na predsedniških volitvah javno ne bo podprl nikogar

"Ali bom letos to spet naredil? Ta odgovor je ne. Tega ne bom naredil," je na vprašanje, ali bo tudi tokrat podprl demokratskega kandidata, odgovoril igralec in pojasnil, zakaj. "Ker sem spoznal, kaj je to povzročilo takrat, nekaj, kar me trga v drobovju takrat in zdaj, kar je delitev. In to me je prevzelo. Po tem, po mesecih in mesecih in mesecih, sem se začel zavedati, da je to povzročilo neverjetno količino delitev v naši državi. Zato se zavedam, da zdaj, ko grem na te volitve, tega ne bom storil," je pojasnil.

"Tega ne bi naredil, ker je moj cilj združiti našo državo. Verjamem v to, v svoj DNK. Torej, v duhu tega ne bo nobene podpore. Ne da bi se tega bal, ampak samo zavedam se, da s stopnjo vpliva svojo politiko zadržujem zase in mislim, da je med mano in volilno skrinjico."

Ne glede na to, kdo zmaga na prihajajočih novembrskih volitvah, je Johnson za Fox & Friends povedal , da bo "100-odstotno" podprl osebo, ki bo izbrana za predsednika. "Zaupam Američanom," je dejal. "In verjamem, da kogar koli bodo volili, bo to moj predsednik in tega bom podprl."