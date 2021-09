Dwayne Johnson navdušen nad dvojnikom: Nekoč bova skupaj pila tekilo

Še Dwayne Johnson je priznal, da je moral dvakrat pogledati in se prepričati, da na fotografiji ni prav on. Podobnost s policistom iz Alabame je namreč izjemna. Igralec, znan pod nadimkom The Rock, je bil popolnoma šokiran, ko je izvedel, da ima dvojnika, zato je primerjavo na Twitterju delil tudi sam.

Dopisal je, da je oseba, ki mu je po videzu močno podobna ''mnogo bolj kul'' , dodal pa je tudi, naj pazi nase in se mu zahvalil za njegovo predanost delu in usluge. Fotografije policista, ki je videti kot The Rock, so po spletu zaokrožile pred nekaj dnevi, oboževalci pa so dvojnika hitro identificirali. Postaven moški je policist patruljnega urada v okrožju Morgan, ki se nahaja v Alabami, imenuje pa se Eric Fields.

''V preteklosti so me poimenovali 'otrok' The Rocka in Vina Diesla,'' je priznal 37-letnik, ki je o nenavadni situaciji spregovoril za lokalne medije in priznal, da ga to ne moti: ''Pri tem sodelujem. Je zabavno. Je smešno. Tudi laska mi. Lahko bi bila bolj grozna zvezdnika.''

Fields se je odzval tudi na tvit igralca, ki mu je ponudil, da ob zanimivih zgodbah kdaj skupaj nazdravita tudi s tekilo: ''Hvala, brat in na zdravje!'' Priznal je, da njegovo podobnost z zveznikom spremlja tudi mnogo zanimivih zgodb, med drugim se je srečal tudi z oboževalcem, ki je zaposlen v lokalnem supermarketu in je željo po snidenju zaupal njegovemu nadrejenemu. Kot policist je zaposlen že 17 let, v preteklosti je delal tudi kot paznik v zaporu, kot preiskovalec ter v enoti za posebne primere. Sedaj deluje kot inštruktor za upravljanje s strelnim orožjem, v teh letih pa je napredoval do mesta poročnika.