Dwayne Johnson postal lastnik ameriške nogometne lige XFL

Dwayne 'The Rock' Johnson je ameriško nogometno ligo XFL, ki je bila finančno tik pred bankrotom, kupil samo nekaj ur pred tem, ko se je znašla na dražbi. Znesek v vrednosti nekaj manj kot 13 milijonov evrov je izplačal s pomočjo svojega investicijskega partnerja RedBird Capital. Delež kot solastnica lige pa ima tudi Dany Gracia , nekdanja žena in poslovna partnerka slavnega igralca.

RedBird Capital se ukvarja s športnimi naložbami, pred kratkim je lastnik Gerry Cardinalekupil tudi francoski nogometni klub Toulouse in je tudi vlagatelj pri televizijski mreži, ki pokriva newyorške športne dogodke. Predsednik profesionalne lige ameriškega nogometa XFL Jeffrey Pollack je navdušen, da je ligo kupil prav priljubljeni zvezdnik The Rock: ''To je hollywoodski konec našega procesa prodaje in predstavlja novo in razburljivo poglavje lige.''