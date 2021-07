Dwayne Johnson praznoval hčerkin rojstni dan pol leta kasneje

Igralec Dwayne Johnson je poskrbel, da njegova hči ni bila prikrajšana za praznovanje petega rojstnega dne, ki ga med epidemijo ni morala izvesti. Jasmine je namreč omogočil, da pol leta kasneje obeleži pet in pol let, odkar je prijokala na svet, s pravo zabavo s prijatelji. Hči pa ni bila edina, ki se je zabavala, saj je Dwayne na praznovanju v otroški igralnici Chucke E Cheese , namenjeni takšnim priložnostim, iz sebe spustil svojega notranjega otroka in skupaj z njo osedlal Disneyjevo premikajočo se plastično ladjo iz filma Križarjenje skozi džunglo , v katerem je igral glavno vlogo.

Utrinke z nepozabnega poznega rojstnodnevnega praznovanja je delil na Instagramu s svojimi 254 milijoni sledilci in pod objavo zapisal: "Sobota: 8.30 (ja, 8.30 zjutraj). Vozim Chuckovo verzijo očetovega Križarjenja skozi džunglo. Prostor smo najeli za Jazzyjinih pet let in pol (ker zaradi covida-19 ni imela zabave), da so se otroci lahko razživeli in znoreli." V nadaljevanju se je zahvalil osebju, ker je prišlo na delo tako zgodaj zjutraj in dobro poskrbelo za otroke. Ob tem je posebej pohvalil mladeniča Matta, ki je po njegovem zabavo naredil še posebej nepozabno.

Na koncu se je pošalil, da bodo v otroški igralnici potrebovali večjo ladjo: "Imeli smo se izjemno in kot vidite, je mojih 122 kilogramov ubogi mali čoln popolnoma nagnilo z veselih hidravličnih tečajev. Oprosti Chuckee, potrebovali bomo večjo ladjo. In hvala za pico ter sladoled za zajtrk (za nevšečnosti vam bom poslal nekaj tekile)."

Zvezdnik filma Hitri in drzni ima z ženo Lauren, s katero se je poročil leta 2019, poleg Jasmine še triletno hčerko Tiano. Iz prejšnjega zakona z Dany Garcio pa ima 19-letno Simone.