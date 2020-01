Dwayne Johnson razkril vzrok smrti očeta Rockyja

Pred dnevi je ameriški igralec Dwayne Johnson–The Rock izgubil očeta, slavnega rokoborca Wayda Douglasa Bowlesa– znan kot Rocky Soul Man Johnson, oče slavnega hollywoodskega igralca je umrl v starosti 75 let. Zdaj se je oboževalcem javil užaloščeni zvezdnik, in razložil, kaj je botrovalo očetovi smrti.

"Hej, vsi, želim se vsem lepo zahvaliti. Hvala vam. Moje srce je polno hvaležnosti. Dvignili ste mi duha," je dejal na začetku skoraj osem minut dolgega videoposnetka na Instagramu: "Kot veste, sem pred nekaj dnevi izgubil očeta. Zgodilo se je tako hitro, da nisem imel priložnosti, da se poslovim od njega. Naredil bi vse, da bi ga lahko objel in poljubil, preden je stopil na drugo stran, rekel bi mu hvala ter kako zelo ga imam rad ter kako ga spoštujem. Toda nisem dobil te možnosti ... Ampak takšno je življenje."

Zvezdnik je tako razkril tudi, da je njegov oče v torek umrl zaradi srčnega napada. "Mnogi ste želeli vedeti, kaj se je zgodilo z mojim očetom. Ni se dobro počutil, premagal je prehlad in okužbo, v torek pa je dobil tudi globoko vensko trombozo oziroma strdek v nogi. Bil je velik krvni strdek, ki se je odtrgal in potoval po telesu, šel mu je naravnost v pljuča, jih zamašil, nato pa je prišlo do obsežnega srčnega infarkta."

Dodal je še, da je smrt nastopila hitro: "To mi je v veliko tolažbo, kajti ni dolgo trpel," je razložil in dejal, da je oče, ki je svojo športno kariero začel leta 1964, že dolgo imel bolečine. Za konec pa priljubljeni igralec pozval vse, naj močno objamejo svoje ljubljene.