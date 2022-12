Dwayne Johnson s hčerkama v naročju: Ponosni sta bili na mamo

"Hčerki sta bili ponosni na mamo. Čutil sem njuno energijo in vibracije, ki sta jih začutili ob poslušanju njenega petja. To me je pretreslo," je na Instagramu zapisal igralec Dwayne Johnson ob posnetku, na katerem s hčerkama v naročju stoji ob nogometnem igrišču. Očka in hčerki so ponosno poslušali ženo in mamo Lauren Hashian med prepevanjem The Star-Spangled Banner , uradne himne Združenih držav Amerike.

Video, ki ga je igralec objavil na svojem profilu, je bil posnet na stadionu SoFi pred tekmo ekip Los Angeles Rams in Seattle Seahawks v ameriški nogometni ligi NFL. "Da trdno držim svoji hčerki, medtem ko njuna mama poje državno himno, je eden najbolj ganljivih trenutkov v mojem življenju," je opisal zvezdnik in dodal, da dekleti še ne razumeta, kako pomemben je ta trenutek za njihovo družino in kako neverjetno pomembne so besede te pesmi za njihovo veliko državo in vsakega Američana. "Moja naloga je, da jima to nekega dne razložim in ju naučim," je še zapisal. V zaključku objave je 50-letnik še čestital svoji ženi za odpeto himno in jo označil za superzvezdo njihove družine.