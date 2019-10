Dwayne Johnson s svojim sporočilom osrečil 100-letno oboževalko

Dwayne 'The Rock' Johnson je tokrat presenetil s čudovito gesto, saj je osrečil 100-letno Mario Groveriz Filadelfije, ki ji je čestital ob tako veliki življenjski prelomnici. Posvetil ji je videoposnetek, kjer ji je zapel vse najboljše: "Vse najboljše Marii Grover, ki je danes praznovala svoj 100. rojstni dan in sam sem zelo počaščen, da je moja oboževalka." Ob tem je slavljenki poslal tudi nekaj poljubov in priznal, da obožuje Filadelfijo.

"Pošiljam veliko ljubezni in čestitk za vaših 100 let," je nadaljeval igralec, "Kako čudovito je življenje. Vesel sem, da ste se rodili in zelo sem počaščen."Dodal je še, da se lahko sedaj brez slabe vesti masti s torto, ali spije kozarec vina in se ob tem neizmerno zabava.