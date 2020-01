Dwayne Johnson snema televizijsko serijo o svojem otroštvu

Otroštvo priljubljenega igralca Dwayna Johnsona bo podlaga za scenarij nove komične mini serije Young Rock, ki bo nastala v sodelovanju z ameriško medijsko hišo NBC. Govorila bo o Johnsonovem burnem otroštvu, v vsaki epizodi pa bo sam tudi nastopil. Prav tako bo sodeloval pri produkciji skupaj s scenaristko Nahnatchko Khan in producentom Jeffom Chiangom .

Za zdaj produkcijska ekipa ni razkrila, o katerem obdobju Johnsonovega otroštva bo serija govorila. Mišičnjak se je sicer rodil v Kaliforniji, nekaj časa je kot otrok živel na Novi Zelandiji, pa tudi v Severni Karolini, Connecticutu, na Havajih, v Tennesseeju in Pensilvaniji, zato bi lahko pričakovali, da bo serija vključevala tudi potovanja. Johnson je bil, preden je dopolnil 17 let, večkrat aretiran zaradi pretepov, tatvin in goljufij.