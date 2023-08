Dwayne Johnson UFC borcu Thembi Gorimbu podaril hišo

Dwayne Johnson je na družbenem omrežju nedavno objavil video, v katerem je obetavnega športnika mešanih borilnih veščin presenetil z novo hišo. 51-letnik se je s Thembo Gorimbom povezal preko Twitterja , ko sta se končno srečala, pa mu je razkril, da spi na kavču telovadnice, v kateri trenira, saj nima dovolj denarja, da bi kupil hišo. The Rock ga je zato presenetil in mu sam priskrbel novo domovanje v Miamiju, kamor bo lahko pripeljal svojo družino in še naprej trdo treniral, da bo dosegel cilj in postal prvak v svoji kategoriji.

"O moj bog, hvala!" je bil ekstatičen Gorimbo, ko mu je 51-letni zvezdnik pokazal presenečenje. Nato je padel na kolena in objel Johnsona, ki ga je pred tem presenetil v telovadnici, kjer trenira in živi. "Nič več spanja na kavču, to je sedaj tvoj dom," mu je še dejal zvezdnik in dodal: "Dobrodošel doma."

Skupaj sta se sprehodila po hiši, kjer mu je The Rock pokazal spalnico in kuhinjo, nato pa ga peljal na teraso, kjer sta kljub dežju nazdravila. Igralec je ob tem dodal, da dež v Polineziji pomeni srečo. Johnson mu je še prej povedal: "Ta hiša je tvoja. Ni ti treba skrbeti za nič drugega kot za tvojo družino, jih pripeljati sem, da bodo s teboj, ko boš treniral in postal prvak."