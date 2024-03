Dwayne Johnson uresničil željo bolne deklice in ji zapel pesem

Dwayne Johnson in dobrosrčnost gresta z roko v roki. Slavni igralec je namreč že večkrat dokazal, da ima veliko srce in da rad pomaga, še posebej ko gre za bolne otroke. Tudi tokrat se je izkazal in izpolnil željo dveletne deklice, ki se bori z možgansko motnjo. "Naomi je stara dve leti in je v bolnišnici zaradi možganske motnje. Želi si, da ji Maui pošlje videoposnetek, v katerem poje njeno najljubšo pesem You're Welcome iz filma Vaiana," je na začetku videa ozadje svojega dejanja opisal The Rock. "Naomi, upam, da se boš nasmejala ob tej pesmi in da bo stric Maui zapel You're Welcome kadar koli boš potrebovala," je med drugim še sporočil bolni deklici.