The Rock z golimi rokami odstranil električna vrata, da ne bi zamudil na delo

Po nevihti je nekdanjega rokoborca Dwayna 'The Rocka' Johnsona na dvorišču pričakalo neprijetno presenečenje. Zaradi izpada električne energije ni delovala električna ograja, zato je bil prisiljen ukrepati, ker ni želel zamuditi na snemanje novega filma.

Dwayne 'The Rock' Johnson je svoje mišice dobro uporabil, ko je z rokami odstranil električno ograjo po izpadu elektrike. Za tako drastičen ukrep pa se je odločil, ker naj bi električar potreboval kar 45 minut, da bi prišel na njegovo posestvo, tega pa si zvezdnik ni mogel privoščiti, ker ni želel zamujati na snemanje novega filma o superjunaku Black Adam.

Nenavadni dogodek je hollywoodski zvezdnik in nekdanji rokoborec delil naInstagramu, kjer je sprva delil fotografijo odstranjenih vrat ograje, kasneje pa še dva videoposnetka. "Ni moj najboljši dan, a človek mora iti na delo," je zapisal v daljšem odstavku."Prišlo je do izpada električne energije zaradi močnih neviht, zato se moja vrata niso odprla. Skušal sem urediti s pomočjo hidravličnega sistema, da bi odprl vrata, to običajno deluje, ko zmanjka elektrike, a tokrat ni. Opravil sem nekaj klicev, da bi ugotovil, kako hitro lahko dobim mojstra, a bi moral čakati 45 minut. Ves ta čas bi me čakalo na stotine članov produkcijske ekipe, da pridem na delo, da bomo začeli s snemanjem. Zato sem naredil, kar sem moral. Potisnil sem vrata, jih potegnil in odstranil." Ob koncu zapisa je še dodal, da je čez približno eno uro prišel mojster, ki ni mogel verjeti svojim očem in bil je nekoliko prestrašen.

Dwayne Johnson je upravičil svoje mišice.

Čez nekaj ur je delil še dva videoposnetka, na katerih je pokazal nastalo škodo, ob tem pa zapisal:"No, tukaj je nastala škoda. To sem pustil za seboj, ko sem odstranil vrata in odšel na delo." Videoposnetek je posnel njegov varnostnik, po tem, ko je zvezdnik že odšel na delo. "Drugi videoposnetek prikazuje delavce, ki nosijo del vrat, ki sem jih odstranil in jih nežno položil na zelenico."

