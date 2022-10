Dwayne 'The Rock' Johnson ne bo kandidiral za predsednika ZDA

Čaprav so se pojavile govorice, da bo nekdanji rokoborec in igralec Dwayne 'The Rock' Johnson kandidiral za predsednika Združenih držav, se to ne bo zgodilo. 50-letnik je jasno povedal, da ne bo eden izmed kandidatov na volilni listi, ko bodo Američani izbirali novega predsednika države. Kot je povedal v nedavnem intervjuju, je njegova prioriteta družina, predvsem dve mladoletni hčerki, ki ju želi videti odraščati.

Po tem, ko se je iz boja za guvernerja Teksasa izločil igralec Matthew McConaughey, se za vstop v politiko ni odločil niti Dwayne 'The Rock' Johnson, ki so mu napovedovali celo predsedniško mesto. A 50-letnik, ki je v preteklosti že zamenjal kariero profesionalnega rokoborca z igralsko kariero, se bo v prihodnjih letih raje kot volivcem posvečal svoji družini. "To sploh ni vprašanje. Naj razjasnim to, saj vprašanje zahteva še drugo plat zgodbe: rad imam našo državo in vse, ki živijo tukaj. Uživam pa tudi v vlogi očeta, kar je najpomembnejša stvar v mojem življenju. Še posebej v tem najbolj kritičnem času življenja mojih hčera," je v oddaji CBS Sunday Morning povedal zvezdnik. icon-expand Dwayne 'The Rock' Johnson FOTO: Profimedia Johnson je predan oče 4-letne Tiane in 6-letne Jasmine, ki ju ima z ženo Lauren Hashian, družinske trenutke pa pogosto deli tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju Insagram. Zvezdnik ima še 21-letno hčerko Simone, in sicer z nekdanjo ženo Dany Garcia, priznal pa je, da je prav njegova kariera vplivala na to, da je zamudil številne pomembne trenutke njenega življenja. "Vem, kako je biti ves čas na terenu in zaposlen, saj sem zaradi tega zamudil veliko časa s svojo najstarejšo hčerko. Pomembno je, da sem z otrokoma v tem obdobju njunih življenj. Zato je moja prioriteta biti s hčerkama. Seveda se sliši super, da bi bil glavni, a najbolj od vsega si želim biti oče," je še dodal The Rock. PREBERI ŠE The Rock si zaradi stroge diete v restavracijo prinese svojo hrano Govorice, da naj bi se Johnson podal v volilno kampanjo za predsednika Združenih držav, so prisotne že nekaj časa, že leta 2016 pa je britanska različica revije GQ pisala, da se bo podal v boj za najpomembnejše mesto v državi, olje na ogenj pa je leto pozneje prilila še ameriška različica te revije, ki je prav tako objavila članek z enako vsebino. Ker govorice niso potihnile, je leta 2018 igralec razkril, da se je res sestal z nekaterimi političnimi strokovnjaki, da bi bolj razumel, kaj bi predsedniška pozicija zahtevala od njega. Pred ameriškimi volitvami leta 2020 je javno podprl Joeja Bidna in Kamalo Harris. Dodatna spodbuda zanj je zagotovo bila tudi javnomnenjska raziskava leta 2021, ki je pokazala, da bi 46 odstotkov Američanov najverjetneje glasovalo zanj, če bi kandidiral. Johnson je v tistem času javno govoril o svojem cilju, da bi znova združil državo, o kandidaturi pa je izjavil celo: "Če si ljudje tega želijo, potem bom storil to." A kot kaže, ga bo javnost še naprej spremljala kot kvazi politika. Na premieri svojega zadnjega filma je celo uporabil gesto, ki so se je v zgodovini posluževali politični voditelji, da bi pridobili podporo in v množici na čelo poljubil otroka. Kljub vsemu se za politično kariero ni odločil.