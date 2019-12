Dwayne 'The Rock' Johnson za hčerkin rojstni dan delil ganljiv zapis

Deklica je pred kratkim dopolnila štiri leta, njen oče pa se ji je poklonil s fotografijo in zapisom: ''Ne morem ti obljubiti, da bom tu do konca tvojega življenja, a imaš mojo besedo, da te bom imel rad in da bom pazil nate do konca svojega. Srečen četrti rojstni dan, moja Jezzy, in hvala bogu, ker si videz podedovala po mami.''

Dwayne Johnson ima s soprogo Lauren Hashian poleg Jasmine tudi hčerko Tiano Gio, iz preteklega zakona z Dany Garcio pa ima hčerko Simone Alexandro Johnson.