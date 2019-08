Dwayne 'The Rock' se je poročil

Za 34-letno nevesto je bila to prva poroka, 'The Rock' pa se je do oltarja že sprehodil v preteklosti – točneje leta 1997, ko je zvestobo prisegel Dany Garcíi. S slednjo se je leta 2001 razveselil rojstva prvega otroka, danes 18-letne Simone, leta 2007 pa sta zakonca sporočila, da se bosta zaradi nepremostljivih ovir ločila. Istega leta je Johnson spoznal Lauren, s katero je v več kot desetletje dolgem razmerju dobil še dva otroka, deklici Tiano Gio in Jasmine Johnson.