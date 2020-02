Dwyane Wade: Hči že devet let ve, da je transspolna oseba

Zaya, hči upokojenega košarkarja, je že pri treh letih čutila, da je drugačna. Čeprav je družina javnosti šele pred kratkim sporočila, da se je hči odločila zaživeti kot deklica, se sami s spremembami spopadajo že celih devet let.

Hči Dwyanea Wadea je pred kratkim priznala, da je transspolna oseba in da se počuti deklica, čeprav je bila rojena kot fant z imenom Zion. Zdaj je družina javnosti odkrila, da je Zaya to začutila že pred devetimi leti. Nekdanji NBA zvezdnik se je z ženo, igralko Gabrielle Union, odločil javno spregovoriti o bitkah, ki jih družina bije ob Zayinem priznanju. Deležni so ogromno spodbudnih sporočil podpore kot tudi kritik, ki jih vedno znova prizadanejo. Zaya, ki je otrok Wadea in njegove nekdanje žene Siohvaughn Funches, je ob podpori družine pogumno stopila na pot resnice in s svetom delila svojo zgodbo.

Dwyane hči popolnoma podpira. FOTO: Profimedia

Bivši košarkar pripoveduje, da se je Zaya svoje spolne identitete zavedala že leta preden je vse to razgalila javnosti. ''Vedela je že devet let. Vedela je, odkar je bila stara tri leta. Na tej poti do danes smo postavljali vprašanja in odkrivali resnico. Ampak ona je vedela od nekdaj.''Medtem se je on kot oče moral otresti pristranskosti in pustiti svoje občutke ob strani ter se popolnoma odpreti za čustva svojega otroka. Kar je pomenilo tudi spremembo vrednot, spremembo terminologije, ki jo je bil vajen uporabljati. ''Tudi sam sem bil eden tistih, ki je med pogovorom v slačilnici uporabljal napačne fraze in besede. Medtem, ko sem gledal lastno hči odraščati, sem se bil primoran zazreti v ogledalo in se vprašati 'Kdo si? Kaj boš storil, če tvoj otrok nekega dne pride domov in ti pove, da ni fant, da je transspolna deklica. Kaj boš storil?' To je bil zame trenutek streznitve.''

Gabrielle in Dwyane na letošnji zabavi po podelitvi oskarjev FOTO: Profimedia



Dwyane se je s podobnimi težavami srečal prvič, saj v življenju še ni imel izkušnje, da bi nekdo v njegovem življenju sebe deklariral kot homoseksualno ali trans osebo. ''Moja hči je bila moj prvi stik s takšno situacijo. Upam, da se z njo spoprijemam na pravi način. Nekateri ljudje pravijo, da mi ne gre. Ampak člani družine vidimo nasmeh na njenem obrazu. Vidimo samozavest, sposobnost, da lahko hodi po tem svetu takšna kakršna je. Takrat vidiš, da stvari delaš prav.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Športnik je ponosen, da je ravno hči tista, ki družino izobražuje o tem, kaj pomeni biti transspolna oseba.''Zaya je naš vodja. Ona je ta, ki nas je posedla in povedala, da misli, da ni istospolno usmerjena in nadaljevala, da se identificira kot mlada dama, da je to njena spolna identiteta. In dodala, da misli, da so ji všeč fantje.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke