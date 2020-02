Dwyane Wade in Gabrielle Union spregovorila o transspolnem otroku

Dwyane Wade in njegova žena, igralka Gabrielle Union, sta starša štirih otrok.18-letna Zaire in 12-letni Zion ter 6-letni Xavier so športnikovi otroci iz preteklih zvez, leta 2018 pa se jima je s pomočjo nadomestne matere rodila deklica Kaavia James.

''Z ženo Gabrielle sva starša otroka LGBTQ+ skupnosti, na kar sva zelo ponosna. Najini vlogi in odgovornosti kot starša jemljeva zelo resno.''Zion se je rodil kot deček pred 12 leti v športnikovi zvezi z bivšo ženo Siohvaughn Funches. Dwyane razloži, da je Zion nekega dne prišel domov in zahteval pogovor. Spominja se trenutka, ko je rekel:''Želim govoriti z vama, mislim, da je čas, da zaživim, tako kot čutim. Želim, da me naslavljate z 'ona'. Želel bi, da me kličete Zaya.''