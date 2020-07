Dwyane Wade in Gabrielle Union podelila nagrado GLAAD in se zahvalila hčeri

Podelitev nagrad GLAAD, ki slavi dosežke članov LGBTQ skupnosti na področju televizije, glasbe, filma, novinarstva in oglaševanja, nagrajuje pa tudi izstopajoče medijske dosežke na to temo, je letos potekala virtualno. Med podeljevalci sta bila tudi nekdanji košarkar in igralka, ki sta se v govoru zahvalila transspolni hčeri Zayi.

Dwyane Wade in Gabrielle Union sta bila v preteklosti pogosto iskrena glede svoje hčere Zaye, ki jo že od samega začetka podpirata na njeni poti. Deklica se je letos odločila, da javnost seznani s tem, da je transspolna oseba in da se, kljub temu, da je bila rojena kot deček Zion, počuti kot deklica in želi tudi tako živeti. Zaya je zdaj zadovoljna 13-letnica, na katero sta starša izjemno ponosna.

icon-expand Dwyane Wade in Gabrielle Union sta podelila nagrado za najboljšo dramsko serijo in se v kratkem govoru zahvalila Zayi. FOTO: Instagram

31. podelitev nagrad GLAAD, ki slavi dosežke LGBTQ skupnosti, je letos zaradi pandemije koronavirusa potekala preko spleta, prenašala sta jo portala Facebook in Youtube. Podeljevalci nagrad so se javljali v iz domačega okolja, sporočilo ob podelitvi pa sta v svet poslala tudi nekdanji košarkar in priljubljena igralka.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Sva zaveznika LGBTQ+ skupnosti in sva starša transspolnega otroka. Najina hči Zaya naju vodi na naši skupni poti, zato se tudi trudiva, da vsak od najinih otrok živi življenje v skladu z njihovo resnico,'' je povedal Wade. Priznal je, da na začetku ni vedel, kako se spoprijeti z Zayino odločitvijo, vendar ji je neizmerno hvaležen: ''Rad bi se zahvalil Zayi, da me je naučila razumeti ter tudi organizaciji GLAAD, ki je s filmi in sporočili spodbudila sprejemanje otrok v vsaki družini.''